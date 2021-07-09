«Макгрегор спит». Порье напомнил Конору о нокауте в прошлом бою

32-летний американский боец UFC Дастин Порье высказался на пресс-конференции к турниру UFC 264 напомнил своему оппоненту – Конору Макгрегору о поражении в прошлом поединке.

«Почему Макгрегор сейчас несёт эту чушь? Потому что в прошлом бою его вырубили, чёрт возьми. Макгрегор быстро? Макгрегор спит», — цитирует Порье MMA Fighting в «Твиттере».

В свою очередь Конор припомнил Дастину слова о титульном поединке: «В последний раз, когда мы были здесь, ты сказал, что титул значит для тебя всё, но всё же ты здесь. Ты – фейк».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.