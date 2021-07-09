Макгрегор: прогноз на бой с Порье? Его унесут на носилках

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил мнение об итогах предстоящего третьего поединка с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.

«Проверю ли я удары по икрам на этот раз? Вы заплатите, чтобы увидеть это. Прогнозы? Его унесут на носилках. Сколько продлится бой? Повторюсь, вы заплатите, чтобы увидеть это.

К черту весь ваш ростер. Порье, ты так стараешься быть с ними милым. Теперь я иду за всеми вами. Я не наслаждаюсь своими прошлыми достижениями, деньгами, списком Forbes. Я снова на рабочем месте с парой молотков в руках», — цитирует Макгрегора MMA Fighting в «Твиттере».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.