Яркое появление Макгрегора на пресс-конференцию к бою с Порье на турнире UFC 264. Видео

32-летний ирландский боец MMA Конор Макгрегор в очередной раз привлёк внимание к своей персоне ярким появлением на пресс-конференции к турниру UFC 264, на котором запланирован его третий поединок с американцем Дастином Порье.

Перед началом пресс-конференции оба бойца подошли к столу, за которым они должны были отвечать на вопросы журналистов, однако в этот момент Конор решил попытаться показать всем своим видом, что готов прямо сейчас напасть на своего оппонента. Сам же Порье довольно спокойно отреагировал на выходку своего соперника.

Видео доступно в «твиттере» UFC. Права на видео принадлежат UFC.

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.