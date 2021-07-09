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Битва взглядов UFC 264: Конор Макгрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Состоялась битва взглядов между Макгрегором и Порье к бою на турнире UFC 264. Видео
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В ночь на пятницу, 9 июля, после проведения пресс-конференции к бою Конора Макгрегора с Дастином Порье на турнире UFC 264 состоялась и битва взглядов между бойцами.

Дастин вёл себя достаточно сдержанно и спокойно, лишь что-то высказывая в сторону ирландца, а для Макгрегора всё прошло в его обычном стиле – он провоцировал оппонента, встав в стойку, а затем даже попытался нанести удар ногой в сторону американца. После чего мероприятие пришло к своему логическому завершению.

Видео доступно в «твиттере» UFC. Права на видео принадлежат UFC.

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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