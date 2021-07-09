Источник: Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, бой с Уайлдером перенесли

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заразился коронавирусом, его третий поединок с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщает AP, ссылаясь на источники.

Ожидается, что бой Фьюри — Уайлдер перенесут на осень. Тайсон проводил тренировочный лагерь в Майами (штат Флорида, США), однако теперь вернётся домой, в Великобританию.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Ранее Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье.