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Макгрегор жёстко ответил на сообщение Порье в «Твиттере» после пресс-конференции к UFC 264

Макгрегор жёстко ответил на сообщение Порье в «Твиттере» после пресс-конференции к UFC 264
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32-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор продолжил перепалку с Дастином Порье в социальных сетях после прошедшей пресс-конференции в преддверии их третьей встречи в октагоне на турнире UFC 264.

«Твой треш-ток такой же тонкий, как твои волосы, в эти дни. Скоро увидимся, чемпион», — написал Порье в «Твиттере».

На что Макгрегор ответил в довольно жёсткой форме: «Твоя жена хочет увидеть волосы на моём паху. Никаких треш-токов, приятель».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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