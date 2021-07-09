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Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
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Американский боец MMA Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшем весе, рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Я пересмотрел первый бой. Я забыл, как он проходил. Конор выглядел хорошо, он был резким и быстрым, побеждал в том, что касается боксёрских ударов.

Выберу Конора. Я хочу видеть его победу. И хочу увидеть ещё один классный бой», — цитирует О'Мэлли Essentially Sports.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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