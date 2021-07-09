Шон О'Мэлли дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Американский боец MMA Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшем весе, рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.
«Я пересмотрел первый бой. Я забыл, как он проходил. Конор выглядел хорошо, он был резким и быстрым, побеждал в том, что касается боксёрских ударов.
Выберу Конора. Я хочу видеть его победу. И хочу увидеть ещё один классный бой», — цитирует О'Мэлли Essentially Sports.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 9 июля 2021
-
08:43
-
08:00
-
07:55
-
07:38
-
07:20
-
05:35
-
05:07
-
05:02
-
04:49
-
04:42
-
04:31
-
04:16
-
04:07
-
03:50
-
02:57
-
00:57
-
00:09
- 8 июля 2021
-
23:50
-
23:14
-
22:59
-
21:55
-
21:11
-
20:19
-
19:26
-
18:53
-
18:04
-
17:43
-
17:34
-
16:03
-
15:49
-
14:55
-
14:37
-
14:05
-
14:02
-
13:39