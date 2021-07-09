Джиган отреагировал на видео тренировки А. Емельяненко на лапах

Известный российский рэп-исполнитель Джиган оставил комментарий под постом бойцом MMA Александра Емельяненко в «Инстаграме», в котором тот продемонстрировал тренировку на лапах. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.
«Пойду пивка бахну!» — написал Джиган.
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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