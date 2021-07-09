Названа новая дата третьего боя Фьюри — Уайлдер
Поделиться
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер в своём «твиттере».
Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Комментарии
- 9 июля 2021
-
08:43
-
08:00
-
07:55
-
07:38
-
07:20
-
05:35
-
05:07
-
05:02
-
04:49
-
04:42
-
04:31
-
04:16
-
04:07
-
03:50
-
02:57
-
00:57
-
00:09
- 8 июля 2021
-
23:50
-
23:14
-
22:59
-
21:55
-
21:11
-
20:19
-
19:26
-
18:53
-
18:04
-
17:43
-
17:34
-
16:03
-
15:49
-
14:55
-
14:37
-
14:05
-
14:02
-
13:39
Партнерский контент