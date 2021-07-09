Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Нурмагомедов травмировался и снялся с боя в UFC

Абубакар Нурмагомедов травмировался и снялся с боя в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не сможет сразиться с Даниэлем Родригесом, поскольку получил травму. Об этом сообщает издание MMAJunkie, ссылаясь на источники.

Изначально планировалось, что бой Нурмагомедов — Родригес состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 17 на 18 июля мск. В настоящий момент в промоушене ищут замену травмированному российскому бойцу, чтобы Родригес не остался без соперника.

На счету 31-летнего Абубакара Нурмагомедова два поединка в UFC. В ноябре 2019 года он на турнире в Москве проиграл Давиду Заваде сабмишеном в первом раунде, а в марте 2021 года победил Джареда Гудена единогласным решением судей. Всего на счету Абубакара 16 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021