Абубакар Нурмагомедов травмировался и снялся с боя в UFC

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не сможет сразиться с Даниэлем Родригесом, поскольку получил травму. Об этом сообщает издание MMAJunkie, ссылаясь на источники.
Изначально планировалось, что бой Нурмагомедов — Родригес состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 17 на 18 июля мск. В настоящий момент в промоушене ищут замену травмированному российскому бойцу, чтобы Родригес не остался без соперника.
На счету 31-летнего Абубакара Нурмагомедова два поединка в UFC. В ноябре 2019 года он на турнире в Москве проиграл Давиду Заваде сабмишеном в первом раунде, а в марте 2021 года победил Джареда Гудена единогласным решением судей. Всего на счету Абубакара 16 побед, три поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.
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