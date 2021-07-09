Теофимо Лопес отреагировал на срыв третьего боя Фьюри и Уайлдера

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес отреагировал на информацию о срыве поединка между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.



«Чёрт. Это добралось и до твоей команды?», — написал в своём «инстаграме» Теофимо Лопес.



Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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