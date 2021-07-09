Названа возможная замена Фьюри в бою с Уайлдером

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что тяжеловес Диллиан Уайт может заменить действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри в поединке с экс-обладателем пояса Деонтеем Уайлдером. Об этом он написал в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Фьюри заразился коронавирусом, вследствие чего его третий бой с Уайлдером перенесли на осень. По словам Хирна, Уайт изначально собирался подраться в августе, однако выразил готовность выйти на коротком уведомлении 24 июля, чтобы заменить Фьюри в бою с Уайлдером.
В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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