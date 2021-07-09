Василевский предположил, как закончились бы реванши Нурмагомедова с Макгрегором и Порье

Российский боец MMA Вячеслав Василевский заявил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье проиграли бы бывшему обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в матчах-реваншах, если бы такие поединки удалось организовать. Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, а Порье — в сентябре 2019 года.

«Хабиб же выигрывал (побеждал. — Прим. «Чемпионата») их обоих. Не думаю, что в течение двух-трёх лет что-то изменилось бы.

Если бы Хабиб тренировался и придерживался образа жизни, которого он придерживается сейчас, то они не смогли бы сейчас его «выиграть». Не думаю, что Хабиб оставил бы им шансы. Ни у Конора, ни у Порье нет прогресса с того момента», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.