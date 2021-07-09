Хабиб отреагировал на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил слова экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Тот на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье заявил, что его «рекорд» в MMA — 19-1, а не 22-5, поскольку он учитывает только нокауты, а всё остальное, в том числе сабмишены, не имеет значения.

Также Макгрегор заявил, что Нурмагомедов ничего не сделал в спорте, и назвал его «маленькой крысой».

«В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперника на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться», — написал Нурмагомедов в комментариях к соответствующему посту в «инстаграме» ESPN MMA.

Фото: https://www.instagram.com/espnmma/?hl=ru

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. На счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Он объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.