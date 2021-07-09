Иван Редкач: с удовольствием подерусь с Ломаченко

Украинский боксёр Иван Редкач заявил, ч то он готов провести бой с соотечественником Василием Ломаченко. Ранее Редкач заявил, что Ломаченко уже не тот, что был раньше.



«Мои высказывания о Ломаченко? Я серьёзно. Наш конфликт начался не по моей вине. Ментально в Украине иначе воспринимают, когда ты слишком много говоришь.



Накатани не был готов к поединку с Ломаченко. Возможно, он вышел на ринг в последний раз в жизни. Это не настоящий соперник для Ломаченко.



Если мой менеджер устроит бой с Ломаченко, то я легко и с удовольствием с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулёгком и втором полулёгком весе Ломаченко — настоящий зверь, но в лёгком все иначе», — рассказал Иван Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Новость по теме Редкач: проигрыш Лопесу приземлил Ломаченко. Матрица уже не тот