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Иван Редкач: с удовольствием подерусь с Ломаченко

Иван Редкач: с удовольствием подерусь с Ломаченко
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Украинский боксёр Иван Редкач заявил, ч то он готов провести бой с соотечественником Василием Ломаченко. Ранее Редкач заявил, что Ломаченко уже не тот, что был раньше.

«Мои высказывания о Ломаченко? Я серьёзно. Наш конфликт начался не по моей вине. Ментально в Украине иначе воспринимают, когда ты слишком много говоришь.

Накатани не был готов к поединку с Ломаченко. Возможно, он вышел на ринг в последний раз в жизни. Это не настоящий соперник для Ломаченко.

Если мой менеджер устроит бой с Ломаченко, то я легко и с удовольствием с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулёгком и втором полулёгком весе Ломаченко — настоящий зверь, но в лёгком все иначе», — рассказал Иван Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

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