Бетербиев: любой из десятки боксёрского рейтинга уделает Макгрегора быстрее, чем Мейвезер

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев оценил шансы Конора Макгрегора преуспеть в боксе.



«Когда Макгрегор нокаутировал Альдо, мне казалось, что у него очень хорошая боксерская техника. Почему? Потому что я не видел его против боксера. Когда я его увидел против Мейвезера, это уже было неинтересно. Реальный уровень Макгрегора стал понятен.



Я думаю, что Макгрегор уже не сможет преуспеть в боксе. У него уже есть хорошая боксёрская техника, но она хороша для ММА. А для боксёра? Мейвезер его уже будучи на пенсии побил. Сделал с ним то, что хотел, когда они боксировали. Например, любой из десятки боксёрского рейтинга ещё быстрее уделает Конора. Если речь о голодных парнях, которые выходят не ради денег и шоу, а чтобы выиграть», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».