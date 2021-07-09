Менеджер Емельяненко: я поражён резервами организма Александра

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца MMA Александра Емельяненко, рассказал, как проходит тренировочный лагерь подопечного. В настоящее время спортсмен находится в Карачаево-Черкесии.
«За 10 дней, что мы находимся в санатории, он уже сбросил 6-7 кг (пока я отъедаюсь карачаевскими хычинами и каждодневным шашлыком). Нагрузки мы увеличиваем постепенно, стараясь его особо не перегружать.
Добавили работу на лапах, для восстановления координации начал чеканить футбольный мяч. Если честно, я поражён резервами его организма — насколько быстро он восстанавливается.
Многие пишут: «А не сорвётся ли он?» Я не знаю. Я в него верю и надеюсь, что мы ещё пошумим! Самое главное, что он сам хочет вернуться к нормальной жизни, ну а мы обязательно поможем!» — написал Бостанов в своём «инстаграме».
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