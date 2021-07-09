Шлеменко: Порье сожрёт Макрегора, и всё

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Интрига умерла в прошлом бою Макгрегора и Порье. Думаю, Макгрегор не сможет победить Порье, показать что-то у него не получится. Порье более голодный до побед, он его сожрёт, и всё.

Деньги у Макгрегора есть, поэтому он борется не за них. Тут принципиальная история. Макгрегор в прошлый раз думал, что переедет Порье, а получилось наоборот. И сейчас он хочет поставить точку в этой истории. Если бы Макгрегор хотел денег, он бы устроил бой поинтереснее, с более слабым соперником.

Макгрегор вышел в когорту легенд. Его имя вписано в историю этого вида спорта. Его будут смотреть всегда. Даже если Конор проиграет, он ничего особо не потеряет. Всё всем доказал», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



