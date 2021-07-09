Артемий Ситенков: без мудрости менеджмента Хабиб не был бы величайшим

Литовский боец русского происхождения Артемий Ситенков поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Он мне нравится, как спортсмен. Всё у него замечательно. Но, на мой взгляд, в его карьере было пару моментов, которые уладил его менеджмент. Всякие хитрости, трюки. Я не буду говорить, что я имею ввиду. То есть, без вот таких хитростей, без мудрости менеджмента, возможно, он не был бы величайшим и у него были бы поражения.
Но его команда, видимо, имела какие-то стратегии и воплотила их полностью. По рекорду и всему что на бумаге – он величайший. Для истории он таким и останется, я считаю», — сказал Ситенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Полное интервью с Артемием Ситенковым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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