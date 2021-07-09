Валентина Шевченко: у меня не было иного выбора, кроме как пойти в MMA

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что у неё не было другого пути, кроме как заниматься смешанными единоборствами.
«У меня не было такого, как в кино, чтобы по щелчку решилась моя жизнь. Когда ты понимаешь, что у тебя нет просто другого: моя мама занимается единоборствами, сестра занимается единоборствами, и они на хорошем счету в стране. Твой тренер и команда. И ты понимаешь, что просто не можешь уйти куда-то в другое место.
Да, это тяжело, да это сложно. Сложно приходить на тренировки, сложно готовиться к боям, сложно ментально держать себя в этом напряжении постоянно. Но это то, что приносит тебе счастье. И когда ты уже прошёл этот этап, переборол себя, это даёт тебе новые силы, больше уверенности в себе, стимула и чего-то ещё. И когда ты себя переборол, а потом выступил на соревнованиях, выиграл их, и как бы эту эйфорию, которая есть после победы, ощущения — это ты хочешь повторить ещё и ещё. Всё моё окружение из мира единоборств.
Я даже подумать себе не могла, что могу себе это позволить. Позволить себе сказать, что я не хочу ничего, хочу закончить», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
- 9 июля 2021
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