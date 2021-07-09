Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко: у меня не было иного выбора, кроме как пойти в MMA

Валентина Шевченко: у меня не было иного выбора, кроме как пойти в MMA
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что у неё не было другого пути, кроме как заниматься смешанными единоборствами.

«У меня не было такого, как в кино, чтобы по щелчку решилась моя жизнь. Когда ты понимаешь, что у тебя нет просто другого: моя мама занимается единоборствами, сестра занимается единоборствами, и они на хорошем счету в стране. Твой тренер и команда. И ты понимаешь, что просто не можешь уйти куда-то в другое место.

Да, это тяжело, да это сложно. Сложно приходить на тренировки, сложно готовиться к боям, сложно ментально держать себя в этом напряжении постоянно. Но это то, что приносит тебе счастье. И когда ты уже прошёл этот этап, переборол себя, это даёт тебе новые силы, больше уверенности в себе, стимула и чего-то ещё. И когда ты себя переборол, а потом выступил на соревнованиях, выиграл их, и как бы эту эйфорию, которая есть после победы, ощущения — это ты хочешь повторить ещё и ещё. Всё моё окружение из мира единоборств.

Я даже подумать себе не могла, что могу себе это позволить. Позволить себе сказать, что я не хочу ничего, хочу закончить», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

«Не могу добиться от тренера похвалы». Великолепная Шевченко не теряет мотивацию «Не могу добиться от тренера похвалы». Великолепная Шевченко не теряет мотивацию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021