Секундант Петра Яна: я рад, что бой со Стерлингом будет в Абу-Даби

Секундант Петра Яна, боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин заявил, что рад месту проведения реванша между российским бойцом UFC Петром Яном и чемпионом организации в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом.
Напомним, ранее стало известно, что реванш может состояться 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я рад, что бой будет в Абу-Даби. Туда не нужна виза, и, если все будет хорошо, я буду радом. Мы столько времени ждали, и сейчас есть какие-то движения, тренер Стерлинга подтвердил дату, что они готовы. Остается ждать официального подтверждения. Нужно уже поставить точку в этой затянувшейся истории», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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