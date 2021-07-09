«Я спущусь и разобью тебе нос!» Макгрегор пригрозил журналисту во время пресс-конференции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор грубо пообщался с одним из журналистов во время пресс-конференции перед третьим боем с американцем Дастином Порье. Макгрегор пригрозил журналисту после одного из вопросов.
Недовольство ирландца вызвал вопрос радиоведущего Джоша Коэна.
«Конор, вопрос вам. Вы одержали всего одну победу с тех пор, как Барак Обама был президентом. И вы победили человека, который проиграл шесть последних боёв», — сказал Коэн.
«Я спущусь вниз и размажу тебя! Заткнись! Я спущусь и разобью тебе нос, ты, маленькая крыса! Молчи там», — сказал Макгрегор.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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