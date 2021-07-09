Источник: следующим соперником Хамзата Чимаева станет Ли Цзинлян

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт следующий 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ), утверждает журналист издания Combate Рафаэль Маринью. По данным источника, соперником Чимаева станет китайский боец Ли Цзинлян.

Журналист сообщает, что стороны уже согласовали условия контракта. Теперь им осталось подписать необходимые бумаги.

Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.

В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.

Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.