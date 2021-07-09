Дана Уайт: этот бомж Джейк Пол хотел подписать контракт с UFC, я не взял его

Президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал YouTube-блогера Джейка Пола. Ранее Пол выступил с критикой в адрес бизнесмена, обвинив того в том, что он недоплачивает бойцам. На очередной пресс-конференции один из журналистов сказал, что Пол дерётся в том числе для популяризации UFC.

«Эй, этот бомж не дерётся для меня. Давайте пишите свои истории честно и прямо. Он не дрался для меня. Он жалуется о гонорарах бойцов. При этом он хотел подписать контракт с UFC, но я его не взял», — цитирует Уайта BloodyElbow.

Ранее Джейк Пол утверждал, что никогда не говорил о желании подписать контракт с UFC. Также блогер заявил, что Уайт не создавал UFC.

Блогер неоднократно говорил, что его бои приносят больший доход, чем поединки в UFC.