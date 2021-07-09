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Ахмедов, Жумагулов и Куницкая прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC

В Лас-Вегасе (США) проходит официальная процедура взвешивания перед турниром UFC 264. Процедуру прошли уже несколько бойцов.

Вес сделал российский боец Омари Ахмедов, который в раннем предварительном карде проведёт бой с Брэдом Таваресом. Вес Ахмедов составил 84,14 кг.

Процедуру взвешивания прошла и россиянка Яна Куницкая, которая проведёт бой с Ирен Алданой. Яна на весах показала 61,01 кг.

Также в весовую категорию уложился казахстанец Жалгас Жумагулов, ему предстоит сразиться с Жером Риверой. Вес Жумагулова составил 56,93 кг.

Полный кард выглядит следующим образом:

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон