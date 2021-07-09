Ахмедов, Жумагулов и Куницкая прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC

В Лас-Вегасе (США) проходит официальная процедура взвешивания перед турниром UFC 264. Процедуру прошли уже несколько бойцов.
Вес сделал российский боец Омари Ахмедов, который в раннем предварительном карде проведёт бой с Брэдом Таваресом. Вес Ахмедов составил 84,14 кг.
Процедуру взвешивания прошла и россиянка Яна Куницкая, которая проведёт бой с Ирен Алданой. Яна на весах показала 61,01 кг.
Также в весовую категорию уложился казахстанец Жалгас Жумагулов, ему предстоит сразиться с Жером Риверой. Вес Жумагулова составил 56,93 кг.
Полный кард выглядит следующим образом:
Основной кард
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью
Предварительный кард
Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль
Ранний предварительный кард
Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон
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