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Порье и Макгрегор показали одинаковый вес перед третьим поединком

Порье и Макгрегор показали одинаковый вес перед третьим поединком
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В эти минуты в Лас-Вегасе (США) проходит процедура взвешивания перед турниром UFC 264. В главном поединке вечера встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Соперники показали одинаковый вес, он составил 70,76 кг.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Полный кард выглядит следующим образом:

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон

UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Титулы — ничто, бабки — всё! Порье подорожал вдвое. LIVE! UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Титулы — ничто, бабки — всё! Порье подорожал вдвое. LIVE!
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