Артур Бетербиев: если Джошуа проиграет Усику, значит, он слабый боксёр

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и чемпиона мира по версиям WBA, IBF WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Ожидается, что поединок состоится 25 сентября 2021 года.
«Я думаю, что если Джошуа – настоящий тяжеловес, серьёзный боксёр, то он должен разобраться с Усиком. Усик — не тяжеловес. Он показывал хорошие результаты в первом тяжёлом весе, но это тяжёлый вес.
В тяжах должен быть удар. Усик хорошо раскрутился в Суперсерии, где они выступали с Гассиевым. Он там хорошо выстрелил, но говорить, что он может перейти в тяжёлый вес и побить там чемпиона.
Даю Усику шансы выиграть, но это не так легко, как многие пророчат. Если Джошуа ему проиграет, значит, он слабый боксёр. Мне так кажется. У меня такое мнение», — сказал Бетербиев на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-экспресс».
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