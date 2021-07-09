Соперница Куницкой не уложилась в вес, Яна отреагировала

Ирен Алдана, которой предстоит сразиться на турнире UFC с россиянкой Яной Куницкой, не уложилось в необходимый вес. Вес Куницкой на взвешивании составил 61,01 кг. Её соперница на весах показала на 2 кг больше.

Россиянка отреагировала на превышение веса соперницы. Яна опубликовала соответствующий эмодзи в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянки.

Полный кард выглядит следующим образом:

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон