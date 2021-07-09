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Оскар де ла Хойя: хочу провести бой с Мейвезером или Саулем Альваресом

Оскар де ла Хойя: хочу провести бой с Мейвезером или Саулем Альваресом
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Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях 48-летний Оскар де ла Хойя, который в сентябре вернётся на ринг, рассказал о своих планах. В подкасте легендарного боксёра Майка Тайсона де ла Хойя сообщил, что планирует провести несколько поединков.

«Когда завершаешь карьеру, чувствуешь себя ничтожным. Я возвращаюсь. Возможно, боксёрские поединки — это мой эликсир жизни. И, вообще, Майк, это ты вдохновил меня вернуться, я принял это решение после вашего боя с Роем Джонсом. Я понял, что тоже хочу сделать это. Мои демоны говорят мне, чтобы я вернулся на ринг.

Хочу провести два выставочных боя, а затем — полноценный 12-раундовый поединок либо с Флойдом Мейвезером, либо с Канело», — сказал де ла Хойя.

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