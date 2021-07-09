Тренер Порье: теперь Макгрегор знает, что Дастин может отправить его спать

Майк Браун, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданиями от третьего поединка своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Бой состоится в ночь на 12 июля мск.
«Порье и Макгрегор уже стали другими ребятами. Но нужно учитывать и то, как проходили предыдущие бои. Мы понимаем, что Конор обладает нокаутирующей ночью. Очевидно, что он является одним из лучших на плане, одним из лучших в истории, но то же самое касается Дастина.
Я не нахожусь в тренировочном лагере Макгрегора. Но, как мне кажется, он очень уверен в своих силах. И это необходимо. Конечно, это его плюс, он верит в себя. Я не думаю, что даже одно или два поражения повлияли на его самоуверенность.
Но, по крайней мере, теперь он знает, что Дастин может отправить его спать. Поэтому Макгрегору нужно показать максимум», — цитирует Брауна Independent.
- 9 июля 2021
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