Тренер Порье: теперь Макгрегор знает, что Дастин может отправить его спать

Майк Браун, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданиями от третьего поединка своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Бой состоится в ночь на 12 июля мск.

«Порье и Макгрегор уже стали другими ребятами. Но нужно учитывать и то, как проходили предыдущие бои. Мы понимаем, что Конор обладает нокаутирующей ночью. Очевидно, что он является одним из лучших на плане, одним из лучших в истории, но то же самое касается Дастина.

Я не нахожусь в тренировочном лагере Макгрегора. Но, как мне кажется, он очень уверен в своих силах. И это необходимо. Конечно, это его плюс, он верит в себя. Я не думаю, что даже одно или два поражения повлияли на его самоуверенность.

Но, по крайней мере, теперь он знает, что Дастин может отправить его спать. Поэтому Макгрегору нужно показать максимум», — цитирует Брауна Independent.