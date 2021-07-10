Алдана объяснила, почему провалила взвешивание перед боем с Куницкой на UFC 264
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Ирен Алдана, которая не уложилась в вес перед боем турнире UFC 264 с россиянкой Яной Куницкой, объяснила, почему провалила взвешивание.
«За всю мою карьеру я впервые не уложилась в вес. Я очень старалась и доводила своё тело до предела. Однако, моё тело перестало потеть. У меня начался менструальный цикл за неделю до боя, и я уверена, что сброс веса остановился из-за этого. Хочу извиниться перед своей соперницей Яной Куницкой и её командой. Я бы никогда не сделала этого, чтобы воспользоваться преимуществом в бою. Я также прошу прощения перед своей командой, UFC и нашими болельщиками», — написала Алдана в своём «инстаграме».
Напомним, вес Куницкой на взвешивании составил 61,01 кг. Её соперница на весах показала на 2 кг больше.
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