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Алдана объяснила, почему провалила взвешивание перед боем с Куницкой на UFC 264

Алдана объяснила, почему провалила взвешивание перед боем с Куницкой на UFC 264
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Ирен Алдана, которая не уложилась в вес перед боем турнире UFC 264 с россиянкой Яной Куницкой, объяснила, почему провалила взвешивание.

«За всю мою карьеру я впервые не уложилась в вес. Я очень старалась и доводила своё тело до предела. Однако, моё тело перестало потеть. У меня начался менструальный цикл за неделю до боя, и я уверена, что сброс веса остановился из-за этого. Хочу извиниться перед своей соперницей Яной Куницкой и её командой. Я бы никогда не сделала этого, чтобы воспользоваться преимуществом в бою. Я также прошу прощения перед своей командой, UFC и нашими болельщиками», — написала Алдана в своём «инстаграме».

Напомним, вес Куницкой на взвешивании составил 61,01 кг. Её соперница на весах показала на 2 кг больше.

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