Бонусы за выступление и бой ночи на UFC 264 будут увеличены на 50%

Стало известно, что участники турнира UFC 264, который пройдёт в ночь на воскресенье, 11 июля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США), смогут заработать на бонусах вдвое больше обычного. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бойцы, выигравшие награду за «выступление ночи» или «бой ночи» получат $ 75 тыс., что на 50 процентов больше, чем обычно. Ранее в турнирах UFC присуждалась награда в размере $ 50 тыс.

Это не первый случай в этом году, когда руководство UFC повышает премиальные. На UFC 262, состоявшегося 15 мая, были также увеличенные бонусы в размере $ 75 тыс., которые были повышены по просьбе претендента на титул в лёгком весе Тони Фергюсона. В тот вечер Эдсон Барбоса и Шейн Бургос выиграли награду «Бой ночи», в то время как Чарльз Оливейра и Кристос Гиагос заработали бонус за «Выступление ночи».

Напомним, в главном бою UFC 264 встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.

