Бонусы за выступление и бой ночи на UFC 264 будут увеличены на 50%

Стало известно, что участники турнира UFC 264, который пройдёт в ночь на воскресенье, 11 июля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США), смогут заработать на бонусах вдвое больше обычного. Об этом сообщает MMA Fighting.
Бойцы, выигравшие награду за «выступление ночи» или «бой ночи» получат $ 75 тыс., что на 50 процентов больше, чем обычно. Ранее в турнирах UFC присуждалась награда в размере $ 50 тыс.
Это не первый случай в этом году, когда руководство UFC повышает премиальные. На UFC 262, состоявшегося 15 мая, были также увеличенные бонусы в размере $ 75 тыс., которые были повышены по просьбе претендента на титул в лёгком весе Тони Фергюсона. В тот вечер Эдсон Барбоса и Шейн Бургос выиграли награду «Бой ночи», в то время как Чарльз Оливейра и Кристос Гиагос заработали бонус за «Выступление ночи».
Напомним, в главном бою UFC 264 встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье.
- 10 июля 2021
-
05:43
-
02:37
-
02:12
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:19
-
21:29
-
20:33
-
20:21
-
19:29
-
19:20
-
18:59
-
17:34
-
17:11
-
16:19
-
16:13
-
15:30
-
15:00
-
15:00
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:22
-
14:06Шлеменко: Порье сожрёт Макрегора, и всё Эксклюзив
-
14:00
-
14:00
-
13:25
-
12:57
-
11:56
-
11:45
-
11:16
-
10:46
-
10:37
-
10:33
-
10:21
-
10:05