Стала известна дата нового боя Андрея Орловского в UFC

42-летний белорусский боец UFC Андрей Орловский, являющий экс-чемпионом организации в тяжёлом весе, объявил дату проведения своего ближайшего поединка.

«Официально! Я проведу свой следующий бой 16 октября в Лас-Вегасе!» — гласит пост Орловского в «инстаграме».

Напомним, что свой последний бой Орловский провёл 18 апреля этого года на турнире UFC Vegas 24 в США. Ему противостоял американец Чейз Шерман. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счётом 29-28. Отметим, что 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. У 31-летнего Шермана 15 побед и 7 поражений.