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«Вся тяжёлая работа позади». Нурмагомедов – о предстоящем бое Махачева на UFC

«Вся тяжёлая работа позади». Нурмагомедов – о предстоящем бое Махачева на UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, который входит в его команду, перед предстоящим поединком с Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31.

«Вся тяжёлая работа позади, впереди сгонка веса и сам бой, как говорится: тяжело в учении, легко в бою. Ислам, просто делай», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме», сопровождаемая фотографией с Махачевым из зала.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит кард турнира UFC Вегас 31, который состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.

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