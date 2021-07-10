Джиган — о бое Конора и Порье: лучше бы посмотрел поединок Дастина с Оливейрой за титул

Известный российский рэп-исполнитель Джиган рассказал, что будет поддерживать бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье в бою против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора. Однако, куда охотнее он бы посмотрел бой Порье с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Соответствующее заявление было размещено на странице UFC Russia в «Инстаграме».
«Скоро пройдёт бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Сразу хочу отметить, что я не особо жду этот бой. Я, конечно, посмотрел бы лучше бой Дастина с Оливейрой за титул.
Наверное, в этом бою я буду поддерживать Порье, желаю ему хорошего боя, победы, и, может, завоевать титул. Он этого заслуживает», – сказал Джиган.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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