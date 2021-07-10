Финкельштейн: время Конора уже прошло. Не думаю, что кто-то смог бы отобрать пояс у Хабиба

Известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн поделился мыслями о предстоящем третьем поединке с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье. Бой состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.



«Не люблю Макгрегора. Особенно после его выпендрёжа перед боем с Хабибом. Время Конора уже прошло. Конечно, все его бои — заработок. А что ещё? Поэтому он и дерётся раз в два года. Макгрегор нагнетает себе популярность не боями, а больше своим выпендрёжем. Что-то он вытворит, и все будут за этим следить.



Я не думаю, что кто-то смог бы отобрать пояс у Хабиба. Хабиб выше на голову, это было бы без шансов. И Порье, и Конор взрослеют, ни у кого из них показатели не улучшаются, поэтому ни тот ни другой не был бы близок к поясу», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.