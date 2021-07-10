Сын Криса Юбанка утонул за несколько дней до 30-летия
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Себастьян Юбанк, сын чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (1990—1991) Криса Юбанка, утонул в Дубае за несколько дней до своего 30-летия, сообщает The Sun. Его тело было найдено на пляже.
«Мы все опустошены, узнав о смерти Себастьяна всего за несколько дней до его 30-летия. Он оставил жену Сальму, сына Рахима, родившегося всего месяц назад, мать, братьев Натанаэля, Криса-младшего, Джозефа, сестру Эмили и бесчисленное количество родственников и друзей. Его любили и уважали все, кто его знал. Себастьян навсегда останется с нами», — прокомментировал трагическое событие Крис.
Брат Себастьяна, Крис Юбанк-младший, также является профессиональным боксёром, выступающим в средней и второй средней весовых категориях.
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