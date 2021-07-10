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Крис Юбанк-младший написал большое трогательное сообщение, посвящённое скончавшемуся брату

Крис Юбанк-младший написал большое трогательное сообщение, посвящённое скончавшемуся брату
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Профессиональный боксёр Крис Юбанк-младший написал большое сообщение, посвящённое утонувшему в Дубае брату — Себастьяну.

«Мой брат Себастьян был особенным человеком, праведником, который всегда ставил других выше себя. Человек с большим количеством талантов: бокс, ММА, поэзия, музыка, коучинг, кулинария — список можно продолжать ещё долго. Но самым важным для него была помощь другим — всем тем, у кого судьба сложилась не так удачно. Это восхищало меня в нём больше всего. Я не плакал с 12 лет, а вчера прорыдал целый день. Мне так жаль, что я не оказался рядом, чтобы прийти на помощь. Не могу поверить, что это произошло. Ты всегда будешь в моём сердце, разуме и душе. Теперь твоё наследие будет жить благодаря твоему прекрасному сыну, родившемуся совсем недавно. Я буду относиться к нему как к своему ребёнку. А пока просто смотри на нас с небес — ведь потом мы обязательно встретимся.

Сейчас я хотел бы обратиться ко всем, кто читает эти слова — не забывайте о своих близких, не относитесь к ним, как к чему-то должному. Говорите с ними, никогда не знаешь, что будет завтра», — написал Крис-младший в своём «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Криса-младшего в «Инстаграме».

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