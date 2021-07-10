В UFC представили финальное промо-видео к бою Макгргор — Порье

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.

UFC 264: Порье vs Макгрегор 3. Финальное промо:

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью.

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль.

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон.