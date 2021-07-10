Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал исключение Забита Магомедшарипова из рейтингов UFC.
«Такое случается, к сожалению, Дана Уайт даёт понять, что тебе нужно выступать как можно активнее и оставаться на слуху в медиапространстве. В конце концов, я надеюсь, что у Забита всё хорошо со здоровьем, у него нет травм и он не заразился коронавирусом. Всего ему наилучшего и посмотрим, что будет», — сказал Макс Холлоуэй в интервью MMAJunkie.
Напомним, Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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