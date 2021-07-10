Лиана Джоджуа проведёт бой с Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night 21 августа

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, проведёт бой с американкой Кортни Кейси на турнире UFC Fight Night, который состоится 21 августа в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба промоутерской компании Prime Fight Management.
26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на счету Джоджуа 12 боёв в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. В активе Кейси 18 поединков, в которых она одержала девять побед и девять раз потерпела поражение.
Ранее Джоджуа рассказала, что ей часто приходят грязные и вульгарные сообщения от болельщиков. Девушка пригрозила фанатам выложить скриншоты переписок, если они не прекратят писать подобное.
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