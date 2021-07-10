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UFC 264, Бой-реванш Порье — Конор Макгрегор: онлайн-трансляция боя, где смотреть онлайн

Онлайн-трансляция боя-реванша Дастин Порье — Конор Макгрегор начнётся примерно в 7:15 мск
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В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.

Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 264.

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью.

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль.

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон.

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