Онлайн-трансляция боя-реванша Дастин Порье — Конор Макгрегор начнётся примерно в 7:15 мск

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.



Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 264.

Основной кард



Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью.



Предварительный кард



Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль.



Ранний предварительный кард



Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон.