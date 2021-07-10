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WBA отказала Пакьяо в восстановлении статуса чемпиона мира

WBA отказала Пакьяо в восстановлении статуса чемпиона мира
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отказала бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в восстановлении статуса чемпиона мира в полусреднем весе, сообщает BoxingScene. В связи с тем, что Пакьяо более двух лет не проводил защиту титула, его статус «чемпиона на каникулах» останется неизменным.

Таким образом, на кону поединка Пакьяо и Эррола Спенса будут стоять два чемпионских пояса — WBC и IBF в полусреднем весе, принадлежащие Спенсу.

Поединок Пакьяо и Спенса пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

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