WBA отказала Пакьяо в восстановлении статуса чемпиона мира

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отказала бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в восстановлении статуса чемпиона мира в полусреднем весе, сообщает BoxingScene. В связи с тем, что Пакьяо более двух лет не проводил защиту титула, его статус «чемпиона на каникулах» останется неизменным.



Таким образом, на кону поединка Пакьяо и Эррола Спенса будут стоять два чемпионских пояса — WBC и IBF в полусреднем весе, принадлежащие Спенсу.



Поединок Пакьяо и Спенса пройдёт 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.



Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.