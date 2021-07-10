Масвидаль рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой. По словам Масвидаля, он хотел бы встретиться с победителем поединка Стивена Томпсона и Гилберта Бёрнса, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск на турнире UFC 264.



«Я хотел бы подраться с победителем боя Томпсона и Бёрнса. Если Гилберт будет слишком самоуверенным, то Томпсон может выиграть досрочно», — приводит слова Хорхе Масвидаля BJPenn.



Ранее Масвидаль говорил, что его интересует бой с Колби Ковингтоном или Ником Диазом.



Последний на данный момент бой Бёрнса состоялся в феврале этого года. Тогда он нокаутом в третьем раунде проиграл действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману. Томпсон не выходил в октагон с декабря прошлого года. Тогда он решением судей победил Джеффа Нила.