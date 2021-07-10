Макгрегор — Порье: прямой эфир боя-реванша покажет РЕН ТВ

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет три главных боя шоу.
В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.
На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. Макгрегор был чемпионом UFC в полулёгком (2015-2016) и лёгком (2016-2017) весе. Порье с апреля по сентябрь 2019-го владел титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, который утратил, проиграв удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову.
Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск.
Помимо боя Конора Макгрегора и Дастина Порье, зрители РЕН ТВ абсолютно бесплатно увидят ещё два поединка:
Гилберт Бернс (Бразилия) — Стивен Томпсон (США)
Тай Туиваса (Австралия) — Грег Харди (США).
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 264.
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