UFC 264: Макгрегор — Порье и другие бои, полный кард турнира

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 264
Основной кард
Дастин Порье (№ 1) — Конор Макгрегор (№ 5) — лёгкий вес
Гилберт Бёрнс (№ 2) — Стивен Томпсон (№ 4) — полусредний вес
Тай Туйваса — Грег Харди — тяжёлый вес
Ирен Алдана (№ 4) — Яна Куницкая (№ 5) — женский легчайший вес
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью — легчайший вес.
Предварительный кард
Карлос Кондит — Макс Гриффин — полусредний вес
Микель Перейра — Нико Прайс — полусредний вес
Райан Холл — Илия Топурия — полулёгкий вес
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль — средний вес.
Ранний предварительный кард
Дженнифер Майя (№ 4) — Джессика Ай (№ 7) — женский наилегчайший вес
Омари Ахмедов (№ 13) — Брэд Таварес (№ 15) — средний вес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера — наилегчайший вес.
- 11 июля 2021
-
00:21
-
00:17
- 10 июля 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
22:00
-
21:52
-
19:59
-
19:03
-
17:43
-
15:28
-
15:17
-
14:14
-
14:01
-
12:33
-
12:14
-
11:32
-
11:02
-
10:34
-
10:01
-
08:38
-
07:59
-
05:43
-
02:37
-
02:12
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:19
-
21:29
-
20:33
-
20:21
-
19:29
-
19:20
-
18:59
-
17:34
-
17:11