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UFC 264: Макгрегор — Порье и другие бои, полный кард турнира

UFC 264: Макгрегор — Порье и другие бои, полный кард турнира
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В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 264

Основной кард

Дастин Порье (№ 1) — Конор Макгрегор (№ 5) — лёгкий вес
Гилберт Бёрнс (№ 2) — Стивен Томпсон (№ 4) — полусредний вес
Тай Туйваса — Грег Харди — тяжёлый вес
Ирен Алдана (№ 4) — Яна Куницкая (№ 5) — женский легчайший вес
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью — легчайший вес.

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин — полусредний вес
Микель Перейра — Нико Прайс — полусредний вес
Райан Холл — Илия Топурия — полулёгкий вес
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль — средний вес.

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя (№ 4) — Джессика Ай (№ 7) — женский наилегчайший вес
Омари Ахмедов (№ 13) — Брэд Таварес (№ 15) — средний вес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера — наилегчайший вес.

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