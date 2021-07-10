UFC 264: Макгрегор — Порье и другие бои, полный кард турнира

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 264



Основной кард



Дастин Порье (№ 1) — Конор Макгрегор (№ 5) — лёгкий вес

Гилберт Бёрнс (№ 2) — Стивен Томпсон (№ 4) — полусредний вес

Тай Туйваса — Грег Харди — тяжёлый вес

Ирен Алдана (№ 4) — Яна Куницкая (№ 5) — женский легчайший вес

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью — легчайший вес.



Предварительный кард



Карлос Кондит — Макс Гриффин — полусредний вес

Микель Перейра — Нико Прайс — полусредний вес

Райан Холл — Илия Топурия — полулёгкий вес

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль — средний вес.



Ранний предварительный кард



Дженнифер Майя (№ 4) — Джессика Ай (№ 7) — женский наилегчайший вес

Омари Ахмедов (№ 13) — Брэд Таварес (№ 15) — средний вес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера — наилегчайший вес.