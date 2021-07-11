Александр Емельяненко дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился прогнозом на поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.



«Здесь не все так однозначно. Конечно, Дастин Порье лидер рейтинга UFC на данный момент. И боев он провел побольше Конора за последние годы, да и в борьбе весьма неплох. Но Макгрегор более искушен в боях такого масштаба.



Ирландец обладает мощнейшим ударом, он очень агрессивен, и если уж начинает попадать, то жди быстрого нокаута. Да, он не очень часто выходил в октагон с 2017 года, но он знает, что делать, и не растерял своего умения. Его амбиции и опыт не позволяли ему проиграть дважды одному бойцу раньше, не позволят и в этот раз.



Я считаю, что это наилучший момент для Макгрегора напомнить о себе. Если он проиграет, то все будет кончено, по большому счету. Это понимает и сам Конор и приложит все усилия и весь свой потенциал для достижения цели.



Уверен, что бой будет ярким, а результат удивит многих. Склонен предполагать, что ирландец окажется сильнее и победит своего оппонента нокаутом», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсеПроСпорт».



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.