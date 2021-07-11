На турнире UFC 264 с участием Макгрегора и Порье отменён один из боёв

Поединок между китайским бойцом Ху Яозоном и македонским спортсменом Аленом Амедовски, который должен был состояться в раннем предварительном карде турнира UFC 264, был отменён, сообщает Mirror. По информации источника, причиной отмены стало нарушение протоколов по коронавирусу в лагере Амедовски.



Напомним, турнир пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.



Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 264.