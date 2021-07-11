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На турнире UFC 264 с участием Макгрегора и Порье отменён один из боёв

На турнире UFC 264 с участием Макгрегора и Порье отменён один из боёв
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Поединок между китайским бойцом Ху Яозоном и македонским спортсменом Аленом Амедовски, который должен был состояться в раннем предварительном карде турнира UFC 264, был отменён, сообщает Mirror. По информации источника, причиной отмены стало нарушение протоколов по коронавирусу в лагере Амедовски.

Напомним, турнир пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск. В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье.

Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 264.

UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE! UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE!
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