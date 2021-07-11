Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уткин: прогнозирую победу Макгрегора над Порье, как бы сильно я его ни ненавидел

Уткин: прогнозирую победу Макгрегора над Порье, как бы сильно я его ни ненавидел
Аудио-версия:
Комментарии

Известный блогер Василий Уткин поделился прогнозом на поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.

«В прошлом бою Дастин Порье выбрал хорошую тактику, практически нейтрализовал ноги Конора. Но пока он занимался этим благовидным делом, несколько ударов он пропустил. И эти удары его потрясли.

Конор — в каком-то смысле мастер реваншей. Он умеет анализировать свои ошибки, он умеет делать правильные выводы. Поэтому в реванше Конора с Порье я сделаю ставку на победу Конора Макгрегора. Как бы я его ни ненавидел!» — приводит слова Василия Уткина «ВсеПроСпорт».

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 264.

UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE! UFC 264: Порье — Макгрегор 3. Конор пообещал убить Дастина в октагоне. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021