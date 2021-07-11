Результаты турнира ММА Серия-36: SBC 31

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10 июля в Сербии прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-36. В его карде состоялось 12 поединков. В главном событии шоу россиянин Яков Екимов нокаутировал бразильского бойца Дугласа Фелипе. В со-главном событии шоу серб Драгутин Егдич победил боснийца Никицу Вуйчича.

Все результаты ММА Серия-36: SBC 31



1. Милош Французский (Сербия) победил Ивицу Трогрлича (Хорватия) удушающим приёмом во 2 раунде (2:06);

2. Урош Баталов (Сербия) победил Страхиню Миловановича (Сербия) ТКО в 1 раунде (4:59);

3. Клеубер Кабрал (Бразилия) победил Себастьяна Сачири (Сербия) удушающим приёмом в 1 раунде (1:11);

4. Стеван Ярич (Сербия) победил Александра Димитриевича (Сербия) единогласным решением судей;

5. Уильям Диас (Бразилия) победил Сладжана Драгишича (Сербия) удушающим приёмом в 1 раунде (1:19);

6. Джевад Муфтич (Босния и Герцеговина) победил Александра Оганезова (Россия) удушающим приёмом во 2 раунде (1:14);

7. Хосе Тейшейра (Люксембург) победил Миладина Коларски (Сербия) удушающим приёмом во 2 раунде (3:06);

8. Денис Екимов (Россия) победил Зорана Дода (Хорватия) единогласным решением судей;

9. Даниэль Споллярич (Сербия) победил Джордже Стояновича (Сербия) единогласным решением судей;

10. Драгутин Егдич (Сербия) победил Никицу Вуйчича (Босния и Герцеговина) ТКО в 1 раунде (3:47);

11. Яков Екимов (Россия) победил Дугласа Фелипе (Бразилия) КО в 1 раунде (2:08) и завоевал пояс Горилла ММА Серии.

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